Marché de Noël d’Auxerre 2025 Place de l’Arquebuse Auxerre
Marché de Noël d’Auxerre 2025 Place de l’Arquebuse Auxerre vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël d’Auxerre 2025
Place de l’Arquebuse Place de l’Arquebuse et Marché Couvert Auxerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-29 21:00:00
Date(s) :
2025-11-28
.
Place de l’Arquebuse Place de l’Arquebuse et Marché Couvert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Marché de Noël d’Auxerre 2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël d’Auxerre 2025 Auxerre a été mis à jour le 2025-11-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)