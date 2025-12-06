Marché de Noël de 3 M en fêtes Montpon-Ménestérol

Marché de Noël de 3 M en fêtes Montpon-Ménestérol samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël de 3 M en fêtes

Place Clemenceau Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël de 3 M en fêtes MONTPON

Marché artisanal et bourse aux jouets sous 2 chapiteaux séparés, possibilité d’exposer en plus en ayant une tente ou un barnum, présence du père Noël, calèche à partir de 10h 06 26 88 74 70 .

Place Clemenceau Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 88 74 70

English : Marché de Noël de 3 M en fêtes

German : Marché de Noël de 3 M en fêtes

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de 3 M en fêtes

L’événement Marché de Noël de 3 M en fêtes Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2025-09-16 par Vallée de l’Isle en Périgord