Marché de Noël de Asnière-Sur-Nouère

Salle socio culturelle Asnières-sur-Nouère Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël avec plus de 50 exposants. Restauration sur place, tombola et animations pour enfants avec présence du Père Noël. On vous attend nombreux et pour ce bel événement.

.

Salle socio culturelle Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 36 68 86 chantalgomez@free.fr

English :

Christmas market with over 50 exhibitors. On-site catering, tombola and children’s entertainment with Santa Claus. We look forward to seeing many of you at this wonderful event.

German :

Weihnachtsmarkt mit mehr als 50 Ausstellern. Verpflegung vor Ort, Tombola und Kinderanimationen mit Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Wir erwarten Sie zahlreich und zu diesem schönen Ereignis.

Italiano :

Mercatino di Natale con oltre 50 espositori. Ristorazione in loco, tombola, intrattenimento per bambini e Babbo Natale. Ci auguriamo di vedere molti di voi a questo meraviglioso evento.

Espanol :

Mercado navideño con más de 50 expositores. Catering in situ, tómbola, animación infantil y Papá Noel. Esperamos ver a muchos de ustedes en este maravilloso evento.

L’événement Marché de Noël de Asnière-Sur-Nouère Asnières-sur-Nouère a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême