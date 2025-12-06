Marché de Noël de Balzac-Vindelle Balzac
Marché de Noël de Balzac-Vindelle
Place de la mairie Balzac Charente
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
2025-12-06
Premier marché de Noël pour notre commune de nombreux stands et animations pour une journée remplie de magie.
Place de la mairie Balzac 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 42 69
English :
The first Christmas market for our town, with lots of stalls and entertainment for a magical day.
