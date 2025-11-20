Marché de Nöel de Baraqueville

Baraqueville Aveyron

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Des idées cadeau mais pas que…

Pour le plus grand plaisir des enfants, retrouvez également un manège, des animations diverses, des promenades en calèche et la star du moment le Père Noël !

Possibilité de restauration sur place. .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10 contact@baraqueville.fr

English :

Gift ideas but not only…

German :

Geschenkideen, aber nicht nur…

Italiano :

Idee regalo e molto altro…

Espanol :

Ideas para regalos y mucho más…

L'événement Marché de Nöel de Baraqueville Baraqueville a été mis à jour le 2025-11-18