Marché de Noël de Barbirey-sur-Ouche Salle des fêtes et clos de la mairie Barbirey-sur-Ouche

Salle des fêtes et clos de la mairie Place de la Mairie Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or

La commune organise son traditionnel Marché de Noël, un rendez-vous chaleureux et convivial qui plongera habitants et visiteurs dans la magie des fêtes de fin d’année. Installé au coeur du village, l’évènement réunira de nombreux exposants locaux, artisans et créateurs, produits du terroir, gourmandises et idées cadeaux.

Les enfants pourront profiter d’un atelier créatif gratuit. Présence du Grinch, distribution de papillotes. Ambiance chaleureuse autour d’un espace restauration , vin chaud, huitres…… Ce rendez-vous incontournable des fêtes est l’occasion de partager un moment convivial, soutenir les artisans du territoire et préparer les fêtes en toute simplicité. .

