Marché de Noël de Baugy

Baugy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Le Comité des fêtes de Baugy organise le marché de Noël.

Laissez-vous emporter par la magie des fêtes en flânant entre les stands illuminés, baignés dans une ambiance chaleureuse et conviviale de Noël.

Pagodes, chalets et chapiteau vous ouvriront leurs portes pour un moment féerique !

Et pour clôturer en beauté, un magnifique feu d’artifice illuminera le ciel samedi soir au-dessus du terrain de football. .

Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 67 56 91

English :

The Comité des fêtes de Baugy organizes the Christmas market.

German :

Das Festkomitee von Baugy organisiert den Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Il Comité des fêtes di Baugy organizza il suo mercatino di Natale.

Espanol :

El Comité des fêtes de Baugy organiza su mercado navideño.

L’événement Marché de Noël de Baugy Baugy a été mis à jour le 2025-11-20 par OT BOURGES