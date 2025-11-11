Marché de Noël de Bayeux Place de la liberté Bayeux

Marché de Noël de Bayeux

Dès le 12 décembre et jusqu’au 24 inclus, les chalets du marché de Noël retrouvent leur emplacement sous l’arbre de la Liberté illuminé. Au total, près de 40 exposants, artisans d’art et producteurs locaux, sont attendus. De nombreuses animations seront proposées.

Place de la liberté Place de la Liberté Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 64 59 yvetot.e@bayeux-intercom.fr

English : Marché de Noël de Bayeux

From December 12 to 24 inclusive, the Christmas market chalets will be back in place under the illuminated Liberté tree. A total of 40 exhibitors, including local craftsmen and producers, are expected. There will also be plenty of entertainment on offer.

German : Marché de Noël de Bayeux

Ab dem 12. Dezember und bis einschließlich 24. Dezember finden die Chalets des Weihnachtsmarkts wieder ihren Platz unter dem beleuchteten Freiheitsbaum. Insgesamt werden fast 40 Aussteller, Kunsthandwerker und lokale Produzenten, erwartet. Es werden zahlreiche Animationen angeboten.

Italiano :

Dal 12 dicembre al 24 dicembre compreso, gli chalet del mercatino di Natale torneranno ad essere allestiti sotto l’albero della Liberté illuminato. È prevista la partecipazione di quasi 40 espositori, tra cui artigiani e produttori locali. Non mancherà l’intrattenimento.

Espanol :

Del 12 de diciembre al 24 de diciembre inclusive, los chalets del mercado navideño volverán a instalarse bajo el árbol iluminado de la Liberté. Se espera la participación de cerca de 40 expositores, entre artesanos y productores locales. También habrá numerosos espectáculos.

