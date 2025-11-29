Marché de Noël de Beaulon Beaulon
Marché de Noël de Beaulon Beaulon samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël de Beaulon
Marché couvert Beaulon Allier
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Marché de Noël avec exposition de voitures anciennes, photographe professionnelle, tours de calèche gratuits, animation musicale et bien sûr présence du Père Noël toute la journée.
Marché couvert Beaulon 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 04 64 10
English :
Christmas market with vintage car show, professional photographer, free horse-drawn carriage rides, musical entertainment and, of course, the presence of Santa Claus all day long.
German :
Weihnachtsmarkt mit Oldtimer-Ausstellung, professionellem Fotografen, kostenlosen Kutschfahrten, musikalischer Unterhaltung und natürlich dem Weihnachtsmann, der den ganzen Tag über anwesend ist.
Italiano :
Mercatino di Natale con esposizione di auto d’epoca, fotografo professionista, giri gratuiti in carrozza, musica dal vivo e, naturalmente, Babbo Natale per tutto il giorno.
Espanol :
Mercadillo navideño con exposición de coches antiguos, fotógrafo profesional, paseos gratuitos en coche de caballos, música en directo y, por supuesto, Papá Noel durante todo el día.
