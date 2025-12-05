Marché de Noël de BEAUMONT LOUESTAULT

Beaumont-Louestault Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Au programme de cette soirée féérique

✨ La présence du Père Noël en personne,

️ Des exposants locaux proposeront créations artisanales et produits du terroir —idéal pour vos cadeaux

Un photobooth

Buvette et restauration sur place crêpes, planches apéritives, bière de Noël…

L’Association des Parents d’Élèves (APE) est heureuse d’annoncer le retour tant attendu de son marché de Noël, qui se tiendra le vendredi 5 décembre à partir de 18h à la salle de la Runcia.

L’APE se réjouit d’avance de retrouver habitants et visiteurs pour ce rendez-vous incontournable du début de l’hiver, placé sous le signe du partage et de la magie de Noël. .

D5 Beaumont-Louestault 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire decolonsensemble@gmail.com

English :

On the program for this magical evening:

? Santa Claus himself,

?? Local exhibitors offering handcrafted creations and local products ?ideal for your gifts

? Photobooth

? On-site refreshments: crêpes, appetizers, Christmas beer?

German :

Auf dem Programm dieses märchenhaften Abends

? Die Anwesenheit des Weihnachtsmannes persönlich,

?? Lokale Aussteller bieten handwerkliche Kreationen und Produkte aus der Region an, ideal für Ihre Geschenke

? Eine Fotobox

? Getränke und Speisen vor Ort: Crêpes, Aperitifbretter, Weihnachtsbier?

Italiano :

Il programma di questa magica serata:

? Babbo Natale in persona,

?? Espositori locali venderanno creazioni artigianali e prodotti locali, ideali per i vostri regali

? Un photobooth

? Rinfreschi e cibo in loco: crêpes, aperitivi, birra di Natale?

Espanol :

En el programa de esta velada mágica:

? Papá Noel en persona,

?? Expositores locales venderán creaciones artesanales y productos locales ?ideales para sus regalos

? Un photobooth

? Refrescos y comida in situ: crepes, tablas de aperitivos, cerveza navideña?

