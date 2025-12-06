Marché de Noël de Belchamp Les Buffais Saffré

Marché de Noël de Belchamp

Les Buffais Ferme de Belchamp Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Stands de producteurs, créateurs et artisans locaux et spectacle de magie.

Que vous ayez envie de faire vos emplettes et trouvez des petits cadeaux sympa fabriqués près de chez vous, ou bien de faire le plein de gourmandises auprès de vos supers producteurs locaux, sans rater évidemment LA TARTIFLETTE GÉANTE préparée sous vos yeux avec les bons produits de la ferme …

Ce seront toutes de bonnes raisons pour venir passer un moment convivial à la ferme de Belchamp !

Spectacle de magie avec Michel Sponx

Tout public

Entrée libre

Tartiflette sur réservation .

Les Buffais Ferme de Belchamp Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 49 70 04

English :

Stalls featuring local producers, creators and craftspeople, plus a magic show.

German :

Stände lokaler Produzenten, Designer und Kunsthandwerker sowie eine Zaubershow.

Italiano :

Bancarelle di produttori locali, designer e artigiani, oltre a uno spettacolo di magia.

Espanol :

Puestos de productores, diseñadores y artesanos locales, además de un espectáculo de magia.

L’événement Marché de Noël de Belchamp Saffré a été mis à jour le 2025-11-18 par Pays Erdre Canal Forêt