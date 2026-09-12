Marché de Noël de Bellenaves Bellenaves
samedi 28 novembre 2026 · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
Marché de Noël de Bellenaves
Cœur de village Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Le Marché de Noël de Bellenaves vous attend au Centre Bourg ! Entrée gratuite, ambiance festive et chaleureuse. Les bénéfices seront reversés à l’école de Bellenaves.
.
Cœur de village Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 04 68 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bellenaves Christmas Market awaits you at the Centre Bourg! Free admission, with a warm and festive atmosphere. Proceeds will be donated to the Bellenaves school.
L’événement Marché de Noël de Bellenaves Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Bellenaves (Allier)
- Forum des associations de Bellenaves Salle socioculturelle Bellenaves 12 septembre 2026
- Loto rue Rebondine Bellenaves 27 septembre 2026
- Festi’Contes 2026 10ᵉ édition- Raconte-moi une histoire Vert plateau Bellenaves 28 novembre 2026