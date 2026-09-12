Informations pratiques

Bellenaves

Marché de Noël de Bellenaves

Cœur de village Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Le Marché de Noël de Bellenaves vous attend au Centre Bourg ! Entrée gratuite, ambiance festive et chaleureuse. Les bénéfices seront reversés à l’école de Bellenaves.

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Cœur de village Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 04 68 88

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English :

The Bellenaves Christmas Market awaits you at the Centre Bourg! Free admission, with a warm and festive atmosphere. Proceeds will be donated to the Bellenaves school.

L’événement Marché de Noël de Bellenaves Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Val de Sioule