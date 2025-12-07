Marché de Noël de Belz Belz
Place Édouard Gilliouard Belz Morbihan
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Plus de 60 exposants dans le bourg de Belz.
10h-13h La calèche du Père Noël et de la mère noël
14h30-16h30 Animations poney (dès 2 ans)
16-17h Conte musical illustré de Noël (à partir de 7 ans, salle du grand saule)
Et toute la journée village des animations de Noël, Fanfare Rock.
Buvette et restauration sur place. .
Place Édouard Gilliouard Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 33 13
