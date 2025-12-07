Marché de Noël de Belz Belz

Marché de Noël de Belz

Place Édouard Gilliouard Belz Morbihan

Plus de 60 exposants dans le bourg de Belz.

10h-13h La calèche du Père Noël et de la mère noël

14h30-16h30 Animations poney (dès 2 ans)

16-17h Conte musical illustré de Noël (à partir de 7 ans, salle du grand saule)

Et toute la journée village des animations de Noël, Fanfare Rock.

Buvette et restauration sur place. .

