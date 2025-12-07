MARCHÉ DE NOEL DE BÉRAT SALLE DES FETES Bérat

MARCHÉ DE NOEL DE BÉRAT

SALLE DES FETES La Place Bérat Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

L’A.P.E.E.B vous invite au marché de noël

Rendez vous de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes de BERAT .

SALLE DES FETES La Place Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie

The A.P.E.E.B invites you to the Christmas market

