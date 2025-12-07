MARCHÉ DE NOEL DE BÉRAT SALLE DES FETES Bérat
SALLE DES FETES La Place Bérat Haute-Garonne
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
L’A.P.E.E.B vous invite au marché de noël
Rendez vous de 9h00 à 18h00 à la salle des fêtes de BERAT .
English :
The A.P.E.E.B invites you to the Christmas market
