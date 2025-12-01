Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Berjou Berjou samedi 13 décembre 2025.

Place du village Berjou Orne

Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Visite du Père Noël
Photo, maquillage
Distribution des sapins
Exposants
Restauration sur place (crêpes, gâteaux, foodtruck)   .

Place du village Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 38 59 99 32 

