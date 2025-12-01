Marché de Noël de Berjou Berjou
Marché de Noël de Berjou Berjou samedi 13 décembre 2025.
Place du village Berjou Orne
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Visite du Père Noël
Photo, maquillage
Distribution des sapins
Exposants
Restauration sur place (crêpes, gâteaux, foodtruck) .
Place du village Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 38 59 99 32
English : Marché de Noël de Berjou
