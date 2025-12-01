Marché de Noël de Berjou Berjou

Marché de Noël de Berjou

Place du village Berjou Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Visite du Père Noël

Photo, maquillage

Distribution des sapins

Exposants

Restauration sur place (crêpes, gâteaux, foodtruck) .

Place du village Berjou 61430 Orne Normandie +33 6 38 59 99 32

English : Marché de Noël de Berjou

