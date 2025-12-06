Marché de Noël de Berville-sur-Mer Berville-sur-Mer
Marché de noël à Berville-sur-Mer
Le comité des fêtes de Berville sur Mer vous propose un marché de Noël de 10 h à 18 h à la Grange. Retrouvez des artisans locaux originaux pour vos cadeaux de noël ! Pour petits et grands.
Entrée gratuite .
la Grange Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 7 45 14 97 76 comiteberville@gmail.com
English : Marché de Noël de Berville-sur-Mer
Christmas market in Berville-sur-Mer
German :
Weihnachtsmarkt in Berville-sur-Mer
Italiano :
Mercatino di Natale a Berville-sur-Mer
Espanol :
Mercado de Navidad en Berville-sur-Mer
