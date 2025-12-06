Marché de Noël de Berville-sur-Mer Berville-sur-Mer

Marché de Noël de Berville-sur-Mer

la Grange Berville-sur-Mer Eure

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Marché de noël à Berville-sur-Mer

Le comité des fêtes de Berville sur Mer vous propose un marché de Noël de 10 h à 18 h à la Grange. Retrouvez des artisans locaux originaux pour vos cadeaux de noël ! Pour petits et grands.

Entrée gratuite .

la Grange Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 7 45 14 97 76 comiteberville@gmail.com

English : Marché de Noël de Berville-sur-Mer

Christmas market in Berville-sur-Mer

German :

Weihnachtsmarkt in Berville-sur-Mer

Italiano :

Mercatino di Natale a Berville-sur-Mer

Espanol :

Mercado de Navidad en Berville-sur-Mer

