Marché de Noël de Beuzeville

Place de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-28

La ville de Beuzeville organise son traditionnel marché de Noël sur la Place de la République, avec ses animations et ses petits chalets.

Programme à venir.

La ville de Beuzeville organise son traditionnel marché de Noël, sur la Place de la République.

Des petits chalets dans un esprit Village de Noël et nombreuses animations et spectacle. Ateliers créatifs, animations musicales, balades en calèche, manège, chichis…

Programme à venir .

Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

English : Marché de Noël de Beuzeville

The town of Beuzeville organizes its traditional Christmas market on the Place de la République, with entertainment and small chalets.

Program to come.

German :

Die Stadt Beuzeville veranstaltet ihren traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Place de la République mit Animationen und kleinen Hütten.

Programm folgt.

Italiano :

La città di Beuzeville organizza il suo tradizionale mercatino di Natale in Place de la République, con animazione e piccoli chalet.

Programma da seguire.

Espanol :

La ciudad de Beuzeville organiza su tradicional mercado navideño en la plaza de la República, con sus animaciones y pequeños chalets.

Programa a seguir.

L’événement Marché de Noël de Beuzeville Beuzeville a été mis à jour le 2025-10-03 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville