MARCHÉ DE NOËL DE BÉZIERS Béziers

MARCHÉ DE NOËL DE BÉZIERS

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2026-01-04

2025-11-22

Le lieu parfait pour vos cadeaux de Noël et souvenirs ! Une trentaine de chalets d’artisans, producteurs et restaurateurs vous attendent pour un moment festif et gourmand.

Le lieu idéal pour trouver vos cadeaux de Noël ou vos cadeaux souvenirs!

Présence d’une trentaine de chalets avec artisans, producteurs et restaurateurs. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

Around thirty chalets featuring craftspeople, producers and restaurateurs.

German :

Präsenz von ca. 30 Hütten mit Handwerkern, Produzenten und Gastronomen.

Italiano :

Il luogo ideale per i regali e i souvenir di Natale! Una trentina di chalet con artigiani, produttori e ristoratori vi aspettano per un’esperienza festosa e gastronomica.

Espanol :

Una treintena de chalés de artesanos, productores y restauradores.

