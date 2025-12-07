Marché de Noël de Blaesheim Blaesheim

Marché de Noël de Blaesheim

place de la Mairie Blaesheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-07

Ce marché de Noël propose une foule d'idées cadeaux pour gâter ses proches. Au programme également petite restauration, et animations musicales.

place de la Mairie Blaesheim 67113 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 80 24

