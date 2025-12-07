Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Blaesheim Blaesheim dimanche 7 décembre 2025.

place de la Mairie Blaesheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00

2025-12-07

Ce marché de Noël propose une foule d’idées cadeaux pour gâter ses proches. Au programme également petite restauration, et animations musicales. 0  .

place de la Mairie Blaesheim 67113 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 80 24 

L’événement Marché de Noël de Blaesheim Blaesheim a été mis à jour le 2025-11-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg