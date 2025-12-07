Marché de Noël de Blaesheim Blaesheim
Marché de Noël de Blaesheim Blaesheim dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Blaesheim
place de la Mairie Blaesheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 20:00:00
2025-12-07
Ce marché de Noël propose une foule d’idées cadeaux pour gâter ses proches. Au programme également petite restauration, et animations musicales. 0 .
place de la Mairie Blaesheim 67113 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 80 24
