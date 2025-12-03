MARCHE DE NOEL DE BLAGNAC PARC DES RAMIERS Blagnac

MARCHE DE NOEL DE BLAGNAC

PARC DES RAMIERS Allée du Canalet Blagnac Haute-Garonne

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-07

Comme un air de fête dans le parc des Ramiers ! 73 chalets vous accueillent dans une ambiance féerique et un décor unique durant ces 5 jours de célébrations !

Vin chaud, aligot saucisse et gaufres de Liège… des spécialités vous attendent ! Sans oublier les étals d’épicerie pour se régaler à la maison ! Autant de merveilles pour les yeux mais aussi pour les palais. Vous cherchez un cadeau à offrir ? Venez flâner dans les allées du marché de Noël pour découvrir des bijoux, des vêtements, des accessoires ou objets d’art et décoration des artisans-créateurs.

Pour prolonger la magie de Noël, venez également profiter de nombreuses animations chorales, spectacles de clown, fanfares, parades, sculpture sur glace, un véritable programme givré concocté par les associations de la Ville ainsi que des artistes professionnels.

Ne manquez pas de rencontrer le père Noël dans son chalet tous les jours.

Le programme arrive bientôt… .

PARC DES RAMIERS Allée du Canalet Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 71 72 00 contact@mairie-blagnac.fr

English :

A festive atmosphere in the Parc des Ramiers! 73 chalets welcome you to a fairytale atmosphere and a unique setting during these 5 days of celebrations!

German :

Wie ein Hauch von Feststimmung im Parc des Ramiers! 73 Chalets empfangen Sie in einer märchenhaften Atmosphäre und einem einzigartigen Dekor während dieser 5 Tage der Feierlichkeiten!

Italiano :

Un’atmosfera di festa nel Parc des Ramiers! 73 chalet vi accolgono in un’atmosfera magica e in uno scenario unico per questi 5 giorni di festeggiamenti!

Espanol :

¡Ambiente festivo en el Parc des Ramiers! 73 chalés le dan la bienvenida en un ambiente mágico y un marco único para estos 5 días de fiesta

