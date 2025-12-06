Marché de Noël de Bleigny-Le-Carreau Salle du Carreau Bleigny-le-Carreau

Marché de Noël de Bleigny-Le-Carreau

Salle du Carreau Rue du Saule Bleigny-le-Carreau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël de Bleigny-Le-Carreau le samedi 06 décembre 2025 .

Salle du Carreau Rue du Saule Bleigny-le-Carreau 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël de Bleigny-Le-Carreau

L’événement Marché de Noël de Bleigny-Le-Carreau Bleigny-le-Carreau a été mis à jour le 2025-12-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)