Marché de Noël de Bosc-le-Hard Bosc-le-Hard

Marché de Noël de Bosc-le-Hard

Place Saint-Jean Bosc-le-Hard Seine-Maritime

La Résidence autonome Saint-Jean de Bosc-le-Hard accueille son marché de Noël ce lundi 8 décembre.

Retrouvez divers exposants et artisans et participez à la tombola ! .

Place Saint-Jean Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 38 18

