Marché de Noël de Bosc-le-Hard Bosc-le-Hard

Place Saint-Jean Bosc-le-Hard Seine-Maritime
Début : 2025-12-08 10:00:00
fin : 2025-12-08 17:30:00
2025-12-08
La Résidence autonome Saint-Jean de Bosc-le-Hard accueille son marché de Noël ce lundi 8 décembre.
Retrouvez divers exposants et artisans et participez à la tombola ! .
Place Saint-Jean Bosc-le-Hard 76850 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 38 18
