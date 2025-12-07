Marché de Noël de Bouchemaine Bouchemaine
Bourg de Bouchemaine Bouchemaine Maine-et-Loire
Début : 2025-12-07 10:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Retrouvez plus de 40 exposant au marché de Noël de Bouchemaine et profitez de nombreuses animations gratuites pour toute la famille. Ateliers, animations musicales, balade à dos d’âne, calèche et rencontre avec le Père Noël.
Restauration possible sur plac .
Bourg de Bouchemaine Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 22 21 53 clemence.thibault@ville-bouchemaine.fr
