Marché de Noël de Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-14

2025-12-12

Découvrez l’un des plus beaux et authentiques marchés de Noël d’Alsace, particulièrement réputé pour la qualité de ses produits du terroir. Ici, vous ne trouverez que des artisans et des producteurs locaux qui partageront avec vous leur précieux savoir-faire.

Noël au Pays de Hanau Christkindelsmärik

Plongez dans la magie des fêtes de fin d’année avec le traditionnel Marché de Noël de Bouxwiller, un rendez-vous incontournable du Pays de Hanau qui attire chaque année plus de 30 000 visiteurs. 0 .

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 70 16 mairie@bouxwiller.eu

English :

Discover one of the most beautiful and authentic Christmas markets in Alsace, particularly renowned for the quality of its local products. Here, you will find only local craftsmen and producers who will share their precious know-how with you.

German :

Entdecken Sie einen der schönsten und authentischsten Weihnachtsmärkte im Elsass, der besonders für die Qualität seiner Produkte aus der Region bekannt ist. Hier finden Sie nur lokale Handwerker und Produzenten, die ihr wertvolles Know-how mit Ihnen teilen.

Italiano :

Scoprite uno dei mercatini di Natale più belli e autentici dell’Alsazia, particolarmente rinomato per la qualità dei suoi prodotti locali. Qui troverete solo artigiani e produttori locali che condivideranno con voi il loro prezioso know-how.

Espanol :

Descubra uno de los mercados navideños más bellos y auténticos de Alsacia, especialmente conocido por la calidad de sus productos locales. Aquí sólo encontrará artesanos y productores locales que compartirán con usted su valioso saber hacer.

