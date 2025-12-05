Marché de Noël de Bouzais

33 rue des maisons blanches Bouzais Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Nombreux exposants, artisans, créateurs et producteurs locaux. .

33 rue des maisons blanches Bouzais 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 7 71 14 89 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Bouzais Bouzais a été mis à jour le 2025-11-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE