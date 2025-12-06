Marché de Noël de Bouzonville Bouzonville

Marché de Noël de Bouzonville

Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19

Découvrez le marché de Noël féérique de Bouzonville.

Chaque jour, de nouvelles animations auront lieu musiques, concerts, contes, spectacle pyrotechnique, etc…Tout public

0 .

Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

Discover Bouzonville’s magical Christmas market.

Every day there’ll be new entertainment: music, concerts, storytelling, fireworks, etc…

German :

Entdecken Sie den märchenhaften Weihnachtsmarkt von Bouzonville.

Jeden Tag finden neue Veranstaltungen statt: Musik, Konzerte, Märchen, Pyrotechnik-Show, etc…

Italiano :

Scoprite il magico mercatino di Natale di Bouzonville.

Ogni giorno ci saranno nuovi intrattenimenti: musica, concerti, narrazioni, fuochi d’artificio, ecc…

Espanol :

Descubra el mágico mercado navideño de Bouzonville.

Cada día habrá nuevas animaciones: música, conciertos, cuentacuentos, fuegos artificiales, etc…

