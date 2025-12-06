Marché de Noël de Bouzonville Bouzonville
Marché de Noël de Bouzonville
Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville Moselle
Découvrez le marché de Noël féérique de Bouzonville.
Chaque jour, de nouvelles animations auront lieu musiques, concerts, contes, spectacle pyrotechnique, etc…Tout public
Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est
English :
Discover Bouzonville’s magical Christmas market.
Every day there’ll be new entertainment: music, concerts, storytelling, fireworks, etc…
German :
Entdecken Sie den märchenhaften Weihnachtsmarkt von Bouzonville.
Jeden Tag finden neue Veranstaltungen statt: Musik, Konzerte, Märchen, Pyrotechnik-Show, etc…
Italiano :
Scoprite il magico mercatino di Natale di Bouzonville.
Ogni giorno ci saranno nuovi intrattenimenti: musica, concerti, narrazioni, fuochi d’artificio, ecc…
Espanol :
Descubra el mágico mercado navideño de Bouzonville.
Cada día habrá nuevas animaciones: música, conciertos, cuentacuentos, fuegos artificiales, etc…
