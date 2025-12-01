Marché de Noël de Brie Salle des fêtes Brie

Marché de Noël de Brie

Salle des fêtes 55 rue de la Mairie Brie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’Association des Parents d’Élèves de Brie vous convie à son marché de Noël. Vous y trouverez de l’artisanat et des produits gourmands. Le Père Noël sera présent de 10h à 12h et de 14h à 16h. Profitez d’une balade en calèche.

.

Salle des fêtes 55 rue de la Mairie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 86 69 75 ape.16590brie@gmail.com

English :

The Association des Parents d?Élèves de Brie invites you to its Christmas market. You’ll find crafts and gourmet products. Santa Claus will be present from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm. Enjoy a horse-drawn carriage ride.

L’événement Marché de Noël de Brie Brie a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême