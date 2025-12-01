Marché de Noël de Brie Salle des fêtes Brie
Marché de Noël de Brie Salle des fêtes Brie dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Brie
Salle des fêtes 55 rue de la Mairie Brie Charente
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
L’Association des Parents d’Élèves de Brie vous convie à son marché de Noël. Vous y trouverez de l’artisanat et des produits gourmands. Le Père Noël sera présent de 10h à 12h et de 14h à 16h. Profitez d’une balade en calèche.
Salle des fêtes 55 rue de la Mairie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 86 69 75 ape.16590brie@gmail.com
English :
The Association des Parents d?Élèves de Brie invites you to its Christmas market. You’ll find crafts and gourmet products. Santa Claus will be present from 10am to 12pm and from 2pm to 4pm. Enjoy a horse-drawn carriage ride.
