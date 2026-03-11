Marché de Noël de Budos Salle polyvalente Budos
Marché de Noël de Budos Salle polyvalente Budos vendredi 11 décembre 2026.
Marché de Noël de Budos
Salle polyvalente Place de l’Eglise Budos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-11
Venez prendre une photo avec le père Noël !
Plus de 40 exposants, bourse aux jouets, chorale dans l’église, concert, repas sur place, tours en calèche, manèges, tatouages, flash. .
Salle polyvalente Place de l’Eglise Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël de Budos
L’événement Marché de Noël de Budos Budos a été mis à jour le 2026-03-06 par La Gironde du Sud