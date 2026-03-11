Marché de Noël de Budos Salle polyvalente Budos

Marché de Noël de Budos

Salle polyvalente Place de l’Eglise Budos Gironde

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-12

2026-12-11

Venez prendre une photo avec le père Noël !

Plus de 40 exposants, bourse aux jouets, chorale dans l’église, concert, repas sur place, tours en calèche, manèges, tatouages, flash. .

Salle polyvalente Place de l’Eglise Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96

