Marché de Noël de Bugeat Bugeat

Foyer Rural place du champ de foire Bugeat Corrèze

Début : 2025-12-14

Producteurs et artisans locaux vous attendent toute la journée, l’occasion de finir les achats de noël. Buvette et restauration sur place, l’arrivée du Père Noël est prévue à 16h00. .

