Marché de Noël de Buswiller Buswiller

Marché de Noël de Buswiller

Lieu dit Friedrichsfeld Buswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

Date(s) :

2025-11-30

La ferme du Château accueille le marché de Noël où seront présents 25 exposants, une restauration locale et 6 ateliers.

Petite restauration gourmande en continu. Menu de Noël fait maison filet mignon de porc, sauce champignons, gratin dauphinois et salade verte.

La ferme du Château accueille le marché de Noël où seront présents 25 exposants, une restauration locale et 6 ateliers.

Petite restauration gourmande en continu. Menu de Noël fait maison filet mignon de porc, sauce champignons, gratin dauphinois et salade verte.

Au programme

À 16h Venue du Père Noël

Dès 17h tartes flambées maisons

11h, 14h30, 15h et 17h atelier décoration Petit biscuit

11h30 et 15h30 atelier Carte de Noël .

Lieu dit Friedrichsfeld Buswiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 01 41 51 contact@lepotagerdecamille.fr

English :

The Château farm hosts the Christmas market with 25 exhibitors, local catering and 6 workshops.

Continuous gourmet catering. Homemade Christmas menu: pork filet mignon with mushroom sauce, gratin dauphinois and green salad.

German :

Auf dem Schlosshof findet der Weihnachtsmarkt statt, auf dem 25 Aussteller, ein lokales Restaurant und 6 Workshops vertreten sind.

Kleine Feinschmeckerrestaurants durchgehend. Hausgemachtes Weihnachtsmenü: Schweinefilet Mignon mit Pilzsauce, Dauphinois-Gratin und grüner Salat.

Italiano :

La fattoria Château ospiterà il mercatino di Natale, con 25 espositori, ristorazione locale e 6 laboratori.

Servizio snack continuo. Menu di Natale fatto in casa: filetto di maiale mignon con salsa ai funghi, gratin dauphinois e insalata verde.

Espanol :

La granja del Château acogerá el mercado de Navidad, con 25 expositores, restauración local y 6 talleres.

Servicio continuo de aperitivos. Menú navideño casero: filete mignon de cerdo con salsa de setas, gratin dauphinois y ensalada verde.

L’événement Marché de Noël de Buswiller Buswiller a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre