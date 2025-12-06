Marché de Noël de Busy Ferme de May Busy

Marché de Noël de Busy

Ferme de May 47 Rue Principale Busy Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Organisé par l’association le Traje, dans une ancienne ferme au coeur du village.

40 exposants seront répartis dans l’écurie, la cave, l’ancien poulailler, le box à veaux…

Au programme: Artisanat d’art, soupes et vin chaud faits maison, crêpes et marrons chauds, produits du terroir, buvette, stands de restauration rapide

Passage du Père Noël sur le marché!

Ambiance très chaleureuse et conviviale, dans un cadre authentique. Entrée libre .

Ferme de May 47 Rue Principale Busy 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël de Busy

German : Marché de Noël de Busy

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Busy Busy a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON