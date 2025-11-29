Marché de Noël de Cabrerets Cabrerets

Marché de Noël de Cabrerets

Salle communale Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Le foyer rural de Cabrerets organise cette année encore le marché de Noël.

Venez découvrir les producteurs et artisans locaux pour des idées de cadeaux, profiter de tours en calèche, admirer la crèche de Noël.

Tombola.

Buvette sur place.

Salle communale Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 08 76 72 87 villagesenchemain@gmail.com

English :

The Cabrerets Foyer Rural is organizing its Christmas market again this year.

Come and discover local producers and craftsmen for gift ideas, enjoy horse-drawn carriage rides, and admire the Christmas crib.

Tombola.

Refreshments on site.

German :

Der Foyer rural von Cabrerets organisiert auch dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt.

Entdecken Sie lokale Produzenten und Handwerker für Geschenkideen, genießen Sie Kutschfahrten und bewundern Sie die Weihnachtskrippe.

Tombola.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Il Foyer Rural di Cabrerets organizza anche quest’anno il suo mercatino di Natale.

Venite a scoprire i produttori e gli artigiani locali per trovare idee regalo, godetevi un giro in carrozza e ammirate la culla natalizia.

Tombola.

Bar per il ristoro in loco.

Espanol :

El Foyer Rural de Cabrerets organiza de nuevo este año su mercado navideño.

Venga a descubrir a los productores y artesanos locales para encontrar ideas de regalos, disfrute de un paseo en coche de caballos y admire el cotarro navideño.

Tómbola.

Bar de refrescos in situ.

L’événement Marché de Noël de Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cahors Vallée du Lot