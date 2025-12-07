Marché de Noël de Cailly par 123 Soleil Salle des fêtes Cailly
Marché de Noël de Cailly par 123 Soleil Salle des fêtes Cailly dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de Cailly par 123 Soleil
Salle des fêtes 4 place du marché Cailly Seine-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
Date(s) :
2025-12-07
L’association Undeuxtrois Soleil organise son Marché de Noël ce dimanche 7 décembre à la salle des fêtes de Cailly.
Au programme de ce marché de Noël
-Des activités manuelles sur le thème du lin
-Une démonstration de Troll Ball
-Des ateliers maquillages et tatouages pour enfant
-Une tombola
-Et bien sûr la visite du Père Noël !
Possibilité de vous restaurer avec le foodtruck HolyDelice et de déguster du vin chaud.
Venez nombreux au marché de Noël de Cailly. .
Salle des fêtes 4 place du marché Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie asso123soleil@outlook.fr
English : Marché de Noël de Cailly par 123 Soleil
