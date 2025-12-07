Marché de Noël de Cailly par 123 Soleil Salle des fêtes Cailly

Marché de Noël de Cailly par 123 Soleil

L’association Undeuxtrois Soleil organise son Marché de Noël ce dimanche 7 décembre à la salle des fêtes de Cailly.

Au programme de ce marché de Noël

-Des activités manuelles sur le thème du lin

-Une démonstration de Troll Ball

-Des ateliers maquillages et tatouages pour enfant

-Une tombola

-Et bien sûr la visite du Père Noël !

Possibilité de vous restaurer avec le foodtruck HolyDelice et de déguster du vin chaud.

Venez nombreux au marché de Noël de Cailly. .

Salle des fêtes 4 place du marché Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie asso123soleil@outlook.fr

