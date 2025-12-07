Marché de noël de Cambremer 2025 La grange Aux Dîmes Cambremer

Marché de noël de Cambremer 2025

La grange Aux Dîmes 3, rue du Chanoine-Lanier Cambremer Calvados

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le marché de Noël de Cambremer se tiendra le dimanche 07 décembre 2025 entre 10h et 18h, à la Grange aux Dîmes et sur la place principale.

Marché de Noël à #CAMBREMER ✨

Date 7er décembre de 10h à 18h Lieu à la Grange aux Dîmes et tout autour …

Artisanat- produits locaux- animations vente de sapins tartiflette Normande et autres surprises gourmandes.

Vous n’oublierez pas cette année, le marché de Noël de Cambremer qui se prépare en coulisses il accueille une grande variété d’exposants qui vous proposent des produits artisanaux, locaux et festifs pour tous les goûts !

Les artisans viennent de Cambremer, St Aubin sur Algot, St Julien de Mailloc, Lisieux, Livarot, Caen, Hérouville Saint-Clair, Fontaine-Louvet, Lieury, Blangy le Chateau, Dives-sur-mer, Maneville-sur-Risle, Touffreville, Giberville, Manerbe, Janville, Villons-les-Buissons, Beuvron-en-Auge, Saint-Pair-du-Mont, Pré d’Auge … ce sont des artisans LOCAUX !!!

Nous sommes fiers et heureux de les accueillir et nous vous invitons à découvrir leurs produits

Artisanat & Créations locales

Dégustation sur place

• Tartiflette normande (celle là même que le monde entier nous envie et dont nous conservons jalousement la recette ! )

• Vin chaud pour réchauffer l’ambiance

Ne manquez pas cette occasion de trouver des cadeaux originaux et de soutenir les artisans LOCAUX. Rendez-vous au marché de Noël de Cambremer, pour célébrer ensemble la magie des fêtes, dans une ambiance authentique, festive et chaleureuse ! .

La grange Aux Dîmes 3, rue du Chanoine-Lanier Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 03 36 marchealancienne@mailo.com

English : Marché de noël de Cambremer 2025

The Cambremer Christmas market will be held on Sunday, December 07, 2025 between 10am and 6pm, at the Grange aux Dîmes and on the main square.

German : Marché de noël de Cambremer 2025

Der Weihnachtsmarkt in Cambremer findet am Sonntag, dem 07. Dezember 2025, zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in der Grange aux Dîmes und auf dem Hauptplatz statt.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Cambremer si terrà domenica 07 dicembre 2025 tra le 10.00 e le 18.00, presso la Grange aux Dîmes e nella piazza principale.

Espanol :

El mercado navideño de Cambremer se celebrará el domingo 7 de diciembre de 2025, entre las 10.00 y las 18.00 horas, en la Grange aux Dîmes y en la plaza principal.

