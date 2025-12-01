Marché de Noël de Campan Salle des fêtes et sous la Halle Campan
Marché de Noël de Campan Salle des fêtes et sous la Halle Campan dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Campan
Salle des fêtes et sous la Halle CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Le comité des fêtes, l’associations les Escouliets et l’APE vous invitent au marché de Noël de Campan rassemblant créateurs, producteurs et artisans.
Vente de créations réalisées par les enfants
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes et sous la Halle CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
The Comité des fêtes, Les Escouliets association and APE invite you to Campan’s Christmas market, bringing together designers, producers and craftspeople.
Sale of children’s creations
