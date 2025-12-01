Marché de Noël de Campan

Salle des fêtes et sous la Halle CAMPAN

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Le comité des fêtes, l’associations les Escouliets et l’APE vous invitent au marché de Noël de Campan rassemblant créateurs, producteurs et artisans.

Vente de créations réalisées par les enfants

Buvette et restauration sur place .

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Comité des fêtes, Les Escouliets association and APE invite you to Campan’s Christmas market, bringing together designers, producers and craftspeople.

Sale of children’s creations

