MARCHÉ DE NOËL DE CANET Canet

MARCHÉ DE NOËL DE CANET

Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Profitez du marché de noël pour découvrir de nombreux artisans.

Présence du Père Noël

Tombola

Restauration et buvette sur place

Organisé par l’association Plus Belle La Vie Seniors .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 65 45 69 52 plusbellelaviecanet@gmail.com

English :

Take advantage of the Christmas market to discover many craftsmen.

German :

Nutzen Sie den Weihnachtsmarkt, um zahlreiche Kunsthandwerker zu entdecken.

Italiano :

Approfittate del mercatino di Natale per scoprire una vasta gamma di prodotti artigianali.

Espanol :

Aproveche el mercado navideño para descubrir una amplia gama de artesanía.

