MARCHÉ DE NOËL DE CANTIGNERGUES La Livinière

MARCHÉ DE NOËL DE CANTIGNERGUES

Hameau de Cantignergues La Livinière Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Marché de Noël de Cantignergues, propose artisans, producteurs et animations festives. Chants de Noël traditionnels comme à l’époque .

Un rendez-vous convivial pour découvrir créations locales, déguster spécialités et plonger dans la magie des fêtes au cœur du village.

Cantignergues se pare de ses plus belles couleurs pour accueillir son Marché de Noël.

Artisans, producteurs et créateurs locaux présentent une large gamme de produits : décorations de saison, objets artisanaux, vins et douceurs gourmandes.

Les visiteurs peuvent flâner entre les stands, déguster des spécialités régionales et trouver des cadeaux originaux pour les fêtes. L’ambiance est enrichie par des animations musicales, des ateliers pour enfants et des moments de convivialité qui rythment la journée.

Ce marché est l’occasion de partager la magie de Noël dans un cadre authentique, de valoriser les savoir-faire du Minervois et de renforcer les liens entre habitants et visiteurs.

Chants de Noel traditionnels comme à l’epoque .

Véritable fête populaire, il contribue à l’identité culturelle du territoire et offre une expérience chaleureuse à l’approche des célébrations de fin d’année. .

Hameau de Cantignergues La Livinière 34210 Hérault Occitanie +33 6 34 07 86 78

English :

The Cantignergues Christmas Market features craftsmen, producers and festive entertainment. Traditional Christmas carols.

A friendly gathering to discover local creations, taste specialities and immerse yourself in the magic of the festive season in the heart of the village.

