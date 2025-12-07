Marché de Noël de Cardan Salle polyvalente Cardan

Marché de Noël de Cardan Salle polyvalente Cardan dimanche 7 décembre 2025.

Salle polyvalente Augey Cardan Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-12-07
2025-12-07

30 exposants vous accueillent avant de célébrer Noël !   .

Salle polyvalente Augey Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 38 88 80 

