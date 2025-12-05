Marché de Noël de Carte Blanche Le Blanc

Marché de Noël de Carte Blanche

Carte Blanche fait son marché de Noël ! Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux, déguster de bons produits et découvrir les activités spéciales de notre atelier partagé. Céramique, textile et crochet, bijoux, maroquinerie, tisanerie, abat-jours, … venez vous régaler de belles choses !

En parlant de se régaler, crêpes, vin chaud, et petite restauration sur place, pour nous réchauffer les cœurs et les mains ! .

Carte Blanche’s Christmas Market! Come and meet local producers and artisans, taste great products and discover special activities in our shared workshop.

