Marché de Noël de Casseneuil Salle Yves Duclos Casseneuil
Marché de Noël de Casseneuil Salle Yves Duclos Casseneuil dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël de Casseneuil
Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Marché d’artisans et de créateurs, grande tombola, animations et ateliers créatifs pour les enfants avec la présence du Père Noël !
Buvette et restauration sur place (crêpes, foodtrucks).
Marché d’artisans et de créateurs, grande tombola, animations et ateliers créatifs pour les enfants avec la présence du Père Noël !
Buvette et restauration sur place (crêpes, foodtruck). .
Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape.casseneuil@gmail.com
English : Marché de Noël de Casseneuil
Artisan and designer market, tombola, entertainment and creative workshops for children, with Santa Claus in attendance!
Refreshments and on-site catering (crêpes, foodtrucks).
German : Marché de Noël de Casseneuil
Kunsthandwerker- und Designermarkt, große Tombola, Animationen und kreative Workshops für Kinder mit der Anwesenheit des Weihnachtsmanns!
Getränke und Speisen vor Ort (Crêpes, Foodtrucks).
Italiano :
Mercatino di artigiani e designer, tombola, animazione e laboratori creativi per bambini, con la presenza di Babbo Natale!
Ristoro e ristorazione in loco (crêpes, foodtrucks).
Espanol : Marché de Noël de Casseneuil
Mercado de artesanos y diseñadores, tómbola, animaciones y talleres creativos para niños, ¡con la presencia de Papá Noel!
Refrescos y catering in situ (crêpes, foodtrucks).
L’événement Marché de Noël de Casseneuil Casseneuil a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot