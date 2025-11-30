Marché de Noël de Casseneuil Salle Yves Duclos Casseneuil

Marché de Noël de Casseneuil

Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Marché d’artisans et de créateurs, grande tombola, animations et ateliers créatifs pour les enfants avec la présence du Père Noël !

Buvette et restauration sur place (crêpes, foodtrucks).

Salle Yves Duclos Chemin de Pascalet Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ape.casseneuil@gmail.com

English : Marché de Noël de Casseneuil

Artisan and designer market, tombola, entertainment and creative workshops for children, with Santa Claus in attendance!

Refreshments and on-site catering (crêpes, foodtrucks).

German : Marché de Noël de Casseneuil

Kunsthandwerker- und Designermarkt, große Tombola, Animationen und kreative Workshops für Kinder mit der Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

Getränke und Speisen vor Ort (Crêpes, Foodtrucks).

Italiano :

Mercatino di artigiani e designer, tombola, animazione e laboratori creativi per bambini, con la presenza di Babbo Natale!

Ristoro e ristorazione in loco (crêpes, foodtrucks).

Espanol : Marché de Noël de Casseneuil

Mercado de artesanos y diseñadores, tómbola, animaciones y talleres creativos para niños, ¡con la presencia de Papá Noel!

Refrescos y catering in situ (crêpes, foodtrucks).

