MARCHÉ DE NOËL DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers

MARCHÉ DE NOËL DE CASTELNAU DE GUERS

Chemin de l’Espourtel Castelnau-de-Guers Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël avec artisans et producteurs locaux.

A l’approche des fêtes de Noël, venez profiter de la vente de produits artisanaux et de producteurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse !

Castelnau de Guers vous accueille dans une ambiance festive et chaleureuse avec des animations pour petits et grands

Une quinzaine d’exposants seront présents, créateurs, associations, producteurs…pour le plaisir des yeux et des papilles !

Restauration sur place sucré, salé, boissons chaudes pour satisfaire toutes les envies gourmandes !

A 14h la fanfare Pena Sulfates de Florensac sera parmi nous pour l’ambiance musicale en attendant la visite du Père Noël pour les petits et grands enfants !

#NOEL2025

#MARCHEDENOEL2025 .

Chemin de l’Espourtel Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61 communication@castelnau-de-guers.com

English : CHRISTMAS MARKET

Christmas market organized inside the council house (maison du peuple) with many different festively decorated market stalls displaying their products, christmas items, crafts, couture creations…

