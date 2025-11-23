MARCHÉ DE NOËL DE CASTRIES Castries

MARCHÉ DE NOËL DE CASTRIES

Rue du Château Castries Hérault

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

2025-12-12

Nocturne d’ouverture vendredi 12 décembre, de 18h à 21h

La magie de Noël s’installe dans la cour du Château de Castries !

La Ville de Castries vous invite à son grand Marché de Noël, un rendez-vous chaleureux et festif qui réunira plus de 50 exposants.

Les 13 & 14 décembre Dès 10h

Au programme

Un vaste choix de produits gastronomiques à déguster sur place (espace repas et foodtrucks) ou à emporter crêpes, charcuteries, bières artisanales, burgers, huile d’olive, chocolats, vins, gaufres, barbe à papa, marrons grillés, miels, truffes, tisanes…

De nombreux stands d’artisanat local décoration, bijoux, céramiques, textiles, plantes, bougies, savons, céramique et bien d’autres idées cadeaux !

Animations pour les enfants et présence du Père Noël !

Inauguration nocturne vendredi 12 décembre de 18h à 21h

Entrée libre Accès par la rue du Château.

Venez partager un moment féérique en famille ou entre amis… On vous attend ! .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 91 28 50 communication@castries.fr

English :

Opening night: Friday, December 12, 6-9pm

Christmas magic in the courtyard of Château de Castries!

The town of Castries invites you to its Christmas Market, a warm and festive event featuring over 50 exhibitors.

German :

Öffnungszeiten: Freitag, 12. Dezember, von 18 bis 21 Uhr

Der Weihnachtszauber zieht in den Hof des Schlosses von Castries ein!

Die Stadt Castries lädt Sie zu ihrem großen Weihnachtsmarkt ein, einem gemütlichen und festlichen Treffen mit über 50 Ausstellern.

Italiano :

Serata di apertura: venerdì 12 dicembre, ore 18.00-21.00

Magia natalizia nel cortile dello Château de Castries!

La città di Castries vi invita al suo mercatino di Natale, un evento caldo e festoso con oltre 50 bancarelle.

Espanol :

Inauguración: viernes 12 de diciembre, de 18.00 a 21.00 horas

Magia navideña en el patio del castillo de Castries

La ciudad de Castries le invita a su Mercado de Navidad, un evento cálido y festivo con más de 50 expositores.

