Marché de Noêl de Chadrac Chadrac

Place du Forum Chadrac Haute-Loire
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Le traditionnel marché de Noël se tiendra le samedi 29 et le dimanche 30 novembre sur la place du Forum à Chadrac.
Cette année, 33 chalets d’artisans et de producteurs locaux seront présents et de nombreuses animations seront proposées.
Place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 21 21
English :
The traditional Christmas market will be held on Saturday November 29 and Sunday November 30 in Chadrac’s Place du Forum.
This year, 33 chalets of local craftsmen and producers will be on hand, and there will be plenty of entertainment on offer.
German :
Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. November auf dem Place du Forum in Chadrac statt.
Dieses Jahr werden 33 Chalets mit Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten vertreten sein und es werden zahlreiche Animationen angeboten.
Italiano :
Il tradizionale mercatino di Natale si terrà sabato 29 e domenica 30 novembre sulla Place du Forum a Chadrac.
Quest’anno saranno presenti 33 chalet con artigiani e produttori locali, oltre a una serie di intrattenimenti.
Espanol :
El tradicional mercado navideño se celebrará el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en la plaza del Foro de Chadrac.
Este año habrá 33 chalés de artesanos y productores locales, además de numerosas animaciones.
