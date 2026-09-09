Informations pratiques

Chadrac

Marché de Noël de Chadrac

Place du Forum Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Le traditionnel marché de Noël se tiendra le samedi 28 et dimanche 29 novembre sur la place du Forum à Chadrac. Chalets d’artisans et de producteurs locaux seront présents et de nombreuses animations seront proposées. Programme à venir.

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Place du Forum Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 21 21

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English :

The traditional Christmas market will be held on Saturday, November 28, and Sunday, November 29, at Place du Forum %E0 Chadrac. Stalls run by local artisans and producers will be set up, and a variety of activities will be offered. Program to be announced.

L’événement Marché de Noël de Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay