Marché de Noël de Champniers Champniers
Marché de Noël de Champniers Champniers dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël de Champniers
Salle des fêtes Champniers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Marché de Noël organisé par l’association au fil du temps, le comité des fêtes de Champniers et l’association le vieux Cormenier. .
Salle des fêtes Champniers 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 07 36
English : Marché de Noël de Champniers
German : Marché de Noël de Champniers
Italiano :
Espanol : Marché de Noël de Champniers
L’événement Marché de Noël de Champniers Champniers a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou