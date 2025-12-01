Marché de Noël de Champtoceaux Le Champalud Orée d’Anjou

Marché de Noël de Champtoceaux

Le Champalud CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Fêtez Noël avec le marché de Champtoceaux. Vivez la magie de Noël avec un grand nombre d’animations.

Venez fêter Noël à Champtoceaux avec un marché plein de féérie au cœur du bourg de la commune.

Comme chaque année, l’Association des Artisans, Commerçants et Agriculteurs de Champtoceaux organise un Marché de Noël.

Plus de 40 exposants vous proposeront leurs créations et produits ! Retrouvez également des animations promenade en calèche, visite du Père Noël…

Petite restauration et bar sur place. Venez nombreux ! .

Le Champalud CHAMPTOCEAUX Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire noelchamptoceaux@gmail.com

English :

Celebrate Christmas with the market of Champtoceaux. Live the magic of Christmas with a great number of animations.

German :

Feiern Sie Weihnachten mit dem Markt in Champtoceaux. Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit einer Vielzahl von Animationen.

Italiano :

Festeggiate il Natale con il mercatino di Champtoceaux. Vivete la magia del Natale con un gran numero di animazioni.

Espanol :

Celebra la Navidad con el mercado de Champtoceaux. Vive la magia de la Navidad con un gran número de animaciones.

L’événement Marché de Noël de Champtoceaux Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges