MARCHÉ DE NOËL DE CHANAC Chanac

Chanac, Lozère

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Cette année le Marché de Noël de Chanac se déroulera de 15h à 21h ! Rendez-vous à la salle des fêtes avec divers commerçants et artisans pour la vente de produits locaux, animations buvette et restauration sur place.

Renseignements au 04 66 48 29 28.

Quartier la Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 29 28

English :

This year’s Chanac Christmas Market runs from 3pm to 9pm! Come and meet us at the village hall, where we’ll be selling local products, with refreshments and food available on site.

Information on 04 66 48 29 28.

German :

Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Chanac findet von 15 bis 21 Uhr statt! Treffpunkt ist der Festsaal mit verschiedenen Händlern und Handwerkern, die lokale Produkte verkaufen, Animationen mit Getränken und Essen vor Ort.

Informationen unter 04 66 48 29 28.

Italiano :

Quest’anno il mercatino di Natale di Chanac si svolgerà dalle 15.00 alle 21.00! Venite a trovarci nella sala del villaggio, dove vari commercianti e artigiani venderanno prodotti locali e saranno offerti rinfreschi e spuntini.

Informazioni al numero 04 66 48 29 28.

Espanol :

Este año, el mercado navideño de Chanac tendrá lugar de 15.00 a 21.00 horas Venga a vernos al ayuntamiento, donde varios comerciantes y artesanos venderán productos locales y se ofrecerán refrescos y tentempiés.

Información en el 04 66 48 29 28.

