Marché de Noël de Chantrans Place de l’Église Chantrans

Marché de Noël de Chantrans

Place de l’Église Place de l’Eglise Chantrans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Marché de Noël de Chantrans débarque le 6 décembre 2025 à 17h Place de l’Église.

On a même prévenu la NASA, au cas où ça parte en orbite.

* 18h15 Chants des enfants

Ils chanteront.

On ne sait pas quoi, mais ça promet.

* 19h Père Noël

Il vient… sauf si ses rennes font grève.

* 19h30 Show lumineux

Tellement brillant que tu risques d’aveugler un lutin.

* Marrons chauds gratuits

Parce qu’on ne sait plus quoi en faire.

* Vin chaud Crêpes Buvette

Priorité nationale.

* Flammenkuches “La Flam’ de Lulu”

Mange ou subis le regard de Lulu.

* Exposants + Tombola

Lots possibles

– Un câlin d’un lutin

– Une clémentine magique

– Ou peut-être un vrai cadeau (qui sait)

* Ambiance Matthieu Moinel

Plus énergique qu’un lutin sous Red Bull.

– Viens (même en pull moche).

– Ne viens pas sans esprit de Noël. .

Place de l’Église Place de l’Eglise Chantrans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Marché de Noël de Chantrans

German : Marché de Noël de Chantrans

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Chantrans Chantrans a été mis à jour le 2025-11-19 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON