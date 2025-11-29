Marché de Noël de Chants et Danses du Berry

Maison des arts et traditions populaires du Berry Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

L’association Chants et Danses du Berry organise son traditionnel Marché de Noël le samedi 29 novembre 2025 de 11h à 18h dans ses locaux, parc Balsan à Châteauroux.

Les divers exposants seront heureux de pouvoir vous accueillir pour vous présenter leurs produits artisanaux, publications et ouvrages sur le Berry, décorations de Noël, etc.

De nouveaux exposants seront présents cette année, avec notamment le Comité de Jumelage Châteauroux-Bittou.

Vous pourrez également déguster des gâteaux et autres lichouneries maison ainsi que du vin chaud maison.

Une animation Musique et Chant sera proposée à partir de 14h.

L’entrée est libre, alors venez nombreux ! .

Maison des arts et traditions populaires du Berry Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 49 58 chantsetdansesduberry@orange.fr

English :

The Chants et Danses du Berry association is organizing its traditional Christmas Market on Saturday November 29, 2025 from 11am to 6pm at its premises in Parc Balsan, Châteauroux.

German :

Der Verein Chants et Danses du Berry veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt am Samstag, den 29. November 2025, von 11.00 bis 18.00 Uhr in seinen Räumlichkeiten im Parc Balsan in Châteauroux.

Italiano :

L’associazione Chants et Danses du Berry organizza il suo tradizionale mercatino di Natale sabato 29 novembre 2025 dalle 11.00 alle 18.00 presso la sede del Parc Balsan, a Châteauroux.

Espanol :

La asociación Chants et Danses du Berry celebra su tradicional Mercado de Navidad el sábado 29 de noviembre de 2025, de 11.00 a 18.00 horas, en sus locales del Parc Balsan, en Châteauroux.

L’événement Marché de Noël de Chants et Danses du Berry Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme