Marché de Noël de Charleville-Mézières Charleville-Mézières

Marché de Noël de Charleville-Mézières Charleville-Mézières samedi 22 novembre 2025.

Marché de Noël de Charleville-Mézières

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-11-22

Les festivités de Noël battent leur plein à Charleville-Mézières du 22 novembre au 31 décembre 2025. Chalets en bois, artisanat local et spécialités gourmandes plongent la Place Ducale et ses visiteurs dans la magie de Noël.Le marché de Noël à Charleville-Mézières est une véritable féérie hivernale qui enchante chaque année les habitants et les visiteurs. Niché au cœur de cette charmante ville française, ce marché offre une ambiance chaleureuse et festive, éclairée par des milliers de lumières scintillantes. Les chalets en bois proposent une variété de produits artisanaux, des décorations de Noël exquises aux délices gastronomiques locaux, tandis que les arômes envoûtants de vin chaud et de pâtisseries traditionnelles emplissent l’air.Le programme du Marché de Noël de Charleville-Mézières invite également tous les visiteurs à vivre une expérience unique avec de nombreuses animations pour toute la famille ! Dans une ambiance festive, petits et grands pourront profiter de spectacles, de concerts, d’ateliers créatifs, ainsi que de la grande roue et de la patinoire, pour des moments de plaisir et de féerie. Vous l’aurez compris, le Marché de Noël de Charleville incarne la tradition de Noël en Champagne-Ardenne, idéale pour des moments chaleureux en famille ou entre amis !Grande nouveauté cette année un village de Noël sera mis en place rue Bérégovoy !La rue Bérégovoy se transforme en un lieu féerique et inédit. Artisans, créateurs et producteurs viennent partager leur passion et leur talent dans une ambiance chaleureuse et authentique. Venez les rencontrer.

.

Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90

English :

Christmas festivities are in full swing in Charleville-Mézières from November 22 to December 31, 2025. Wooden chalets, local crafts and gourmet specialties immerse Place Ducale and its visitors in the magic of Christmas.The Charleville-Mézières Christmas market is a winter wonderland that delights locals and visitors alike every year. Nestled in the heart of this charming French town, the market offers a warm and festive atmosphere, illuminated by thousands of twinkling lights. Wooden chalets offer a variety of handcrafted products, from exquisite Christmas decorations to local gastronomic delights, while the enchanting aromas of mulled wine and traditional pastries fill the air.The Charleville-Mézières Christmas Market program also invites all visitors to enjoy a unique experience with numerous activities for the whole family! In a festive atmosphere, young and old alike can enjoy shows, concerts, creative workshops, as well as the Ferris wheel and ice rink, for moments of fun and enchantment. As you can see, the Charleville Christmas Market is the embodiment of the Champagne-Ardenne Christmas tradition, ideal for warm moments with family and friends! New this year: a Christmas village will be set up on Rue Bérégovoy! Rue Bérégovoy will be transformed into an enchanting and unique setting. Craftsmen, designers and producers will be sharing their passion and talent in a warm, authentic atmosphere. Come and meet them.

German :

Die Weihnachtsfeierlichkeiten sind in Charleville-Mézières vom 22. November bis zum 31. Dezember 2025 in vollem Gange. Der Weihnachtsmarkt in Charleville-Mézières ist ein wahres Wintermärchen, das jedes Jahr Einheimische und Besucher gleichermaßen verzaubert. Eingebettet im Herzen dieser charmanten französischen Stadt bietet dieser Markt eine warme und festliche Atmosphäre, die von Tausenden von funkelnden Lichtern erhellt wird. Die Holzhütten bieten eine Vielzahl an handgefertigten Produkten an, von exquisiter Weihnachtsdekoration bis hin zu lokalen gastronomischen Köstlichkeiten, während der betörende Duft von Glühwein und traditionellem Gebäck die Luft erfüllt.Das Programm des Weihnachtsmarktes von Charleville-Mézières lädt außerdem alle Besucher zu einem einzigartigen Erlebnis mit zahlreichen Veranstaltungen für die ganze Familie ein! In einer festlichen Atmosphäre können Groß und Klein von Shows, Konzerten, kreativen Workshops sowie dem Riesenrad und der Eisbahn profitieren, die für vergnügliche und zauberhafte Momente sorgen. Sie werden verstehen, dass der Weihnachtsmarkt von Charleville die Weihnachtstradition in der Region Champagne-Ardenne verkörpert und ideal für gemütliche Stunden mit der Familie oder Freunden ist!Große Neuheit in diesem Jahr: In der Rue Bérégovoy wird ein Weihnachtsdorf aufgebaut!Die Rue Bérégovoy verwandelt sich in einen märchenhaften und neuartigen Ort. Kunsthandwerker, Designer und Produzenten kommen, um ihre Leidenschaft und ihr Talent in einer warmen und authentischen Atmosphäre zu teilen. Kommen Sie vorbei und lernen Sie sie kennen.

Italiano :

Le festività natalizie sono in pieno svolgimento a Charleville-Mézières dal 22 novembre al 31 dicembre 2025. Il mercatino di Natale di Charleville-Mézières è un paese delle meraviglie invernale che delizia ogni anno abitanti e visitatori. Immerso nel cuore di questa affascinante cittadina francese, il mercatino offre un’atmosfera calda e festosa, illuminata da migliaia di luci scintillanti. Gli chalet in legno offrono una varietà di prodotti artigianali, dalle squisite decorazioni natalizie alle delizie gastronomiche locali, mentre gli incantevoli aromi del vin brulé e dei dolci tradizionali riempiono l’aria. Il programma del Mercatino di Natale di Charleville-Mézières invita inoltre tutti i visitatori a vivere un’esperienza unica con un sacco di intrattenimento per tutta la famiglia! In un’atmosfera di festa, grandi e piccini potranno assistere a spettacoli, concerti, laboratori creativi, nonché alla ruota panoramica e alla pista di pattinaggio, per momenti di divertimento e incanto. Come potete vedere, il Mercatino di Natale di Charleville è l’incarnazione della tradizione natalizia della Champagne-Ardenne, ideale per un’accoglienza calorosa con la famiglia e gli amici! Novità di quest’anno: in Rue Bérégovoy sarà allestito un villaggio natalizio! Rue Bérégovoy si trasformerà in uno scenario incantevole e unico. Artigiani, designer e produttori condivideranno la loro passione e il loro talento in un’atmosfera calda e autentica. Venite a conoscerli.

Espanol :

Del 22 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, Charleville-Mézières se viste de Navidad. El mercado de Navidad de Charleville-Mézières es un paraíso invernal que cada año hace las delicias de locales y visitantes. Enclavado en el corazón de esta encantadora localidad francesa, el mercado ofrece un ambiente cálido y festivo, iluminado por miles de luces centelleantes. Los chalets de madera ofrecen una gran variedad de productos artesanales, desde exquisitos adornos navideños hasta delicias gastronómicas locales, mientras los encantadores aromas del vino caliente y la repostería tradicional llenan el aire. El programa del Mercado de Navidad de Charleville-Mézières también invita a todos los visitantes a disfrutar de una experiencia única con un montón de entretenimiento para toda la familia En un ambiente festivo, grandes y pequeños podrán disfrutar de espectáculos, conciertos, talleres creativos, así como de la noria y la pista de hielo, para vivir momentos de diversión y encanto. Como puede ver, el Mercado de Navidad de Charleville es la encarnación de la tradición navideña de Champaña-Ardenas, ¡ideal para una cálida acogida en familia y entre amigos! Novedad de este año: ¡se instalará un pueblo navideño en la calle Bérégovoy! La calle Bérégovoy se transformará en un escenario encantador y único. Artesanos, diseñadores y productores compartirán su pasión y su talento en un ambiente cálido y auténtico. Venga a conocerlos.

L’événement Marché de Noël de Charleville-Mézières Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-09-16 par Ardennes Tourisme